«ائتمان الصادرات» و«سكاي باور» توقعان اتفاقية

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة سكاي باور، ولذلك لدعم خطط نموها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وكيري أدلر، العضو المنتدب لشركة سكاي باور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي باور، في الجناح الكندي بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وبموجب هذا التعاون، ستوفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلول حماية الائتمان التجاري وضمانات لتمويل الصادرات وتمويل المشاريع وحلول حماية الاستثمار لشركة سكاي باور، حيث سيركز الطرفان على مشاريع القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة ومراكز البيانات التي تعمل بالطاقة المستدامة ومعالجة المياه، ومشاريع أخرى ذات مصلحة وطنية.

وتتماشى مساهمة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في نمو قطاع الطاقة والاستدامة مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى تخصيص أكثر من 600 مليار درهم إماراتي لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج السعة الإجمالية إلى 50 في المئة .