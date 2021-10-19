دبي للاستثمار توقع اتفاقية مع «مرجان»

دبي (الاتحاد)

وقّعت شركة دبي للاستثمار اتفاقية مع شركة «مرجان»، للحصول على قطعة أرض بهدف تطوير منطقة سكنية متعددة الاستخدامات ومنتجع شاطئي ووجهة ترفيهية على جزيرة المرجان في رأس الخيمة بقيمته مليار درهم.

وقع الاتفاقية خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، والمهندس عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان».

ويعدّ هذا المشروع تجسيداً ممتازاً لتوظيف العمارة العصرية الأنيقة، حيث تم تصميمه بشكل يضم مجموعة ممتازة من خيارات الضيافة والسكن، تشمل المنتجع الشاطئي والشقق والفلل الشاطئية المخدّمة، إلى جانب الأبنية السكنية والمتاجر والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الترفيهية على الواجهة المائية.