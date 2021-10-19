الصين تدرس التدخل في أسعار الفحم

بكين (رويترز) - قالت لجنة التخطيط الحكومية في الصين اليوم الثلاثاء إنها تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول.

وفي بيان صدر بعد اجتماع مع شركات الفحم الرئيسية واتحاد الصناعة لضمان إمدادات الفحم للشتاء والربيع، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن القانون الصيني يسمح للحكومة بتقييد معدلات الأرباح وتحديد سقوف للأسعار.

وتعهدت اللجنة أيضا بالتصدي لأي مخالفات أو مضاربات والحفاظ على استقرار السوق.