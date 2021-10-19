روسيا تطالب ألمانيا بالمصادقة على «نورد ستريم 2»

موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء إن ممثل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي حث السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء على المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 قبل الموعد النهائي في الثامن من يناير.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير تشيزوف قوله إن مثل هذه الخطوة ستعود بالنفع على المستهلكين الأوروبيين.