موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء إن ممثل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي حث السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء على المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 قبل الموعد النهائي في الثامن من يناير.
ونقلت الوكالة عن فلاديمير تشيزوف قوله إن مثل هذه الخطوة ستعود بالنفع على المستهلكين الأوروبيين.
روسيا تطالب ألمانيا بالمصادقة على «نورد ستريم 2»
موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء إن ممثل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي حث السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء على المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 قبل الموعد النهائي في الثامن من يناير.