نصف سيارات «أستون مارتن» كهربائية بحلول 2030

لندن (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة اليوم الثلاثاء إن 50 بالمئة على الأقل من مبيعات الشركة ستكون مركبات كهربائية بحلول عام 2030.

ومتحدثا أثناء فعاليات قمة رويترز للسيارات، قال توبياس مويرز «أستطيع أن أقول إن 50 بالمئة، كحد أدنى، من مبيعاتنا ستكون سيارات كهربائية، وربما سيكون الرقم أعلى من ذلك».