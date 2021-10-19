الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من أرباح الشركات

لندن (رويترز) - أعطت أرباح إيجابية من بضع شركات ومشتريات في القطاعات الدفاعية دعما للمؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وهو ما ساعد في تعويض خسائر لسهم إريكسون السويدية لمعدات الاتصالات وعملاق السلع الأولية الاستهلاكية الفرنسي دانون بعد إعلانهما عن نتائج مخيبة للآمال.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة ليبقى قرب أعلى مستوياته في شهر.

وقادت أسهم شركات المرافق والشركات الصناعية المكاسب. وصعد سهم شركة ميونيخ ري لإعادة التأمين الألمانية 2.6 بالمئة بعد أن ضاعفت أرباحها في الربع الثالث.

ولقيت السوق دعما أيضا من أرباح إيجابية لشركات أمريكية من بينها جونسون اند جونسون وترافلرز.

وقيدت خسائر لشركات كبرى للأغذية والمشروبات مكاسب السوق بعد أن حذرت دانون من تنامي الضغوط التضخمية العام المقبل، وهو ما دفع المؤشر كاك 40 الفرنسي ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة.

وتراجعت أيضا أسهم شركات الاتصالات مع هبوط سهم إريكسون 3.7 بالمئة. وأعلنت الشركة السويدية عن خطط لتقليل عملياتها في الصين بعد أن عانت هبوطا كبيرا في المبيعات في واحد من أكبر أسواقها.

والمؤشر ستوكس 600 القياسي مرتفع حوالي ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي بعد هبوط بلغ 3.4 بالمئة في سبتمبر مع تحول المستثمرين إلى الأصول العالية المخاطر توقعا لموسم إيجابي لأرباح الشركات.