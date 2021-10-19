روسيا تلاحق «جوجل» بغرامة تكبدها خُمس إيراداتها السنوية

موسكو (رويترز) - قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها ستسعى هذا الشهر لتغريم شركة جوجل الأميركية نسبة من إيراداتها السنوية في روسيا لتقاعسها مرارا في رصد محتوى تعتبره روسيا غير قانوني في أقوى مسعى تنتهجه موسكو حتى الآن لكبح شركات التكنولوجيا الأجنبية.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور) إن جوجل لم تدفع غرامات قيمتها 32.5 مليون روبل (458100 دولار) فُرضت عليها حتى الآن هذا العام وإنها ستطالب الآن بتغريمها ما بين 5 و20 بالمئة (بمقدار الخُمس) من إيراداتها المتحققة في روسيا وهو ما قد يصل إلى 240 مليون دولار.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب التعليق.

وتكثف روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية في إطار سعيها لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت في البلاد فأبطأت سرعة موقع تويتر منذ مارس واعتادت تغريم شركات أخرى بسبب ما تقول إنها انتهاكات تتعلق بالمحتوى.