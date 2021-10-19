أسهم السعودية لأعلى مستوى خلال 15 عاماً

الرياض (رويترز) - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى له خلال 15 عاما اليوم الثلاثاء، مرتفعا للمرة الخامسة في آخر ست جلسات، وقاد مكاسب أسواق الخليج بعد أن عوضت أسعار النفط خسائرها السابقة.

عوضت أسعار النفط خسائرها السابقة مع انخفاض درجات الحرارة في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما جدد المخاوف بشأن قدرتها على تلبية الطلب على التدفئة وسط نقص الكهرباء والفحم.

وصعد المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو 2006 مع صعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.2 بالمئة وارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي 0.5 بالمئة.

وزاد سهم شركة اتحاد اتصالات 1.8 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية.

ذكرت مبادرة البيانات المشتركة أمس الاثنين أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2021.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة وارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 0.5 بالمئة.

لكن سهم بنك الإمارات دبي الوطني هبط 0.4 بالمئة قبيل إعلان أرباحه.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم أكبر بنوك الخليج بنك قطر الوطني واحدا بالمئة.

وزاد سهم البنك الإسلامي مصرف الريان 0.1 بالمئة في تعاملات متقلبة، وذلك بعد تسجيل انخفاض طفيف في أرباح الربع الثالث من العام.

وقالت كيو.إن.بي للخدمات المالية في مذكرة بحثية إن أرباح مصرف الريان في الربع الثالث جاءت متماشية بشكل عام مع التقديرات وكانت النتائج باهتة إلى حد ما.