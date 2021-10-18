الإمارات الـ 11 عالمياً بين أقوى العلامات الوطنية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الحادية عشرة كأقوى علامة تجارية وطنية في العالم، وإلى المرتبة الـ 17 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين العلامات الأعلى قيمة بإجمالي 2.74 تريليون درهم، وفقاً لتقرير «براند فاينانس».

وأرجع التقرير الصعود المتواصل للإمارات إلى مراكز متقدمة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي توجت باستضافة العالم في «إكسبو 2020 دبي» والمهمة الناجحة لاستكشاف المريخ، واحتفالات اليوبيل الذهبي، بالإضافة إلى الاستجابة الاستثنائية لجائحة «كوفيد-19»، وغيرها من الإنجازات والأحداث التي وضعت الدولة في قلب الاهتمام العالمي.

ووفقاً لتقرير العلامات التجارية للدول 2021 الصادر أمس عن مؤسسة «براند فاينانس»، صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الحادية عشرة كأقوى علامة تجارية وطنية في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، فيما حلت في المرتبة الـ 17 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في قائمة العلامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة. وبحسب التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، صعدت دولة الإمارات ثلاث نقاط عن تقرير العام الماضي، بزيادة 2.5 نقطة في مؤشر قوة العلامة التجارية لتصل إلى 79.1 من 100، مع حصولها على تصنيف AA+.

أندرو كامبل

معايير الأداء

وتحدد «براند فاينانس»، القوة النسبية للعلامات التجارية الوطنية من خلال قياسات أداء متوازنة تشمل تقييم الاستثمار في العلامة التجارية، وقيمة العلامة التجارية، وأداء العلامة التجارية، فيما تتضمن منهجية قوة العلامة التجارية الوطنية نتائج مؤشر القوة الناعمة العالمية - الدراسة البحثية الأكثر شمولاً في العالم حول تصورات العلامة التجارية الوطنية، واستطلاع آراء أكثر من 75000 شخص في أكثر من 100 دولة.

مواصلة الصعود

ووفقاً لنتائج تقرير «براند فاينانس» والذي يصنف العلامات التجارية للدول من حيث القوة والقيمة، نجحت دولة الإمارات في مواصلة صعودها في تصنيف العلامات التجارية الوطنية الأعلى قيمة، حيث صعدت إلى المرتبة الـ 17 عالمياً وحافظت على صدراتها لدول الشرق الأوسط، وذلك مقارنة مع المرتبة الـ 18 في العام الماضي، بعد أن صعدت قيمة العلامة التجارية الوطنية للدولة بنسبة 11% لتصل إلى 2.74 تريليون درهم (749 مليار دولار) مقارنة مع 2.45 تريليون درهم (672 مليار دولار) للعام الماضي. واعتبرت «براند فاينانس» الزيادة المستمرة في قوة العلامة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيمتها دليلاً على نجاعة استراتيجية الدولة في تنويع اقتصادها لتحقيق نمو طويل الأجل وترسيخ مكانتها علامة تجارية رائدة في الشرق الأوسط.

كسر احتكار الغرب

وقال أندرو كامبل، المدير العام، «براند فاينانس الشرق الأوسط»، إن دولة الإمارات قفزت بقوة العلامة التجارية في تصنيف 2021، لتواصل التحليق عالياً والترويج لإنجازاتها في جميع أنحاء العالم، من خلال مبادرات رائدة واستثنائية، مثل مهمة الإمارات لاستكشاف الفضاء والتي حققت ناجحاً مبهراً، واستضافتها العالم لمدة 182 يوماً في «إكسبو 2020 دبي» الذي يشكل بوابة العالم إلى المنطقة.

قوة السمعة العالمية

وأشارت «براند فاينانس» إلى قوة السمعة العالمية لدولة الإمارات في محور التعليم والعلوم، والمهمة الناجحة لاستكشاف المريخ والتي تعد أحد العوامل الأساسية، فضلاً عن تميز الإمارات في استجابتها لجائحة «كوفيد-19»، وتحقيقها نتائج مرتفعة في محاور التأثير والأعمال والتجارة، وهي المحاور التي يتوقع أن تتعزز بشكل متزايد بدعم «إكسبو 2020 دبي» الذي انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري.

وعلى صعيد المنطقة، صنف التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ19 عالمياً في قائمة العلامات الوطنية الأعلى قيمة، بعد أن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 8% لتصل إلى 715 مليار دولار، لتتقدم مرتبة واحدة.

أميركا والصين في الصدارة

وفقاً للتقرير، سجلت أفضل 100 علامة تجارية وطنية في العالم زيادة هذا العام في قيمتها بنسبة بلغت %7 مقارنة مع عام 2020، مما يشير إلى تواصل التعافي العالمي من آثار جائحة «كوفيد - 19». وحافظت الولايات المتحدة على مركزها الأول في قائمة العلامات التجارية الوطنية الأعلى قيمة بعد أن سجلت نمواً بنسبة %5، لتصل إلى 24.8 تريليون دولار، تلتها الصين في المرتبة الثانية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة %6 في قيمة العلامة التجارية الوطنية لتصل إلى 19.9 تريليون دولار، فيما جاءت اليابان في المركز الثالث، تلتها ألمانيا وبريطانيا في المركزين الرابع والخامس.