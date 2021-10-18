«الاتحادية للضرائب» ترد مبالغ لـ9640 طلباً لمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع العدد الإجمالي للطلبات المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة إلى أكثر من 9640 طلباً منجزاً حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وحسب بيان صحفي لـ«الهيئة»، تجاوز عدد الطلبات المعتمدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 4984 طلباً بنمو 107.1% مقارنة بنحو 3147 طلباً منجزاً خلال عام 2020 بأكمله، مقابل 1399 طلباً تم إنجازها عام 2019 و110 طلبات تم إنجازها في 2018 الذي شهد بداية تطبيق آلية رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً.

وأرجع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، النمو المتواصل في أعداد المواطنين المستفيدين من آلية رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً إلى زيادة الوعي بآلية الاسترداد، وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي نفذتها «الهيئة» على الآلية منذ بدء تطبيقها، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة»، بهدف إسعاد المواطنين تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.

وأضاف أن «الهيئة» أطلقت خلال الفترة الماضية المنصة الإلكترونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، في ضوء المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية لتسهيل الإجراءات، كما قامت «الهيئة» بالتنسيق مع برامج الإسكان - التي تطبق الإجراءات المطلوبة من «الهيئة» وتوفر بيانات المصروفات المطلوبة - بالعمل على تخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد المقدمة من المواطنين بناءً على قيام الجهات المعنية، بالتعاون مع «الهيئة» بتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد.