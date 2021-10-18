الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب قليلاً أمس الاثنين بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس. وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1764.30 دولار للأوقية.

وبات الذهب أقل جذباً بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، مما جعل المعدن النفيس أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.55 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار.