مكتوم بن محمد: التطور التكنولوجي يتطلب مشاريع نوعية

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حالياً وأثره في دعم توجهات التنمية في مختلف مساراتها، يتطلب المزيد من المشاريع النوعية التي تستهدف بالدرجة الأولى تسهيل حياة الناس وخدمة القطاعات الحيوية في المجتمع، وهو ما يستدعي تضافر الجهود للتوصل إلى أفضل الصيغ التي يمكن من خلالها إتمام التحول المنشود إلى البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية للتنمية الشاملة. جاء ذلك، خلال زيارة سموه معرض جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، في دورته الـ 41 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تشهد مشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة، حيث تفقد سموه، يرافقه هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من الأجنحة الحكومية على مستوى الدولة، إضافة إلى منصات دوائر حكومة دبي المشاركة في المعرض، وتعرف على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها تلك الجهات في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة.

أهم حدث

وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى تنامي أهمية معرض «جيتكس» كأكبر وأهم حدث يجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم وأهم مطوري التطبيقات والحلول الذكية بما يطرحه الحدث من فرصة للقاء القائمين على قطاع التكنولوجيا في المنطقة والعالم، وما يوفره المعرض من زيادة إمكانية التعاون في اكتشاف مزيد من فرص الشراكة وتبادل الخبرات لتقديم المزيد من التقنيات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية وتطوير المجتمعات، وتضمن سعادة الأفراد وراحتهم. وتفقّد سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية جناح حكومة الإمارات الذي يضم مبادراتها ومشاريعها الذكية، حيث تعرف على المبادرات والمشاريع التقنية والخدمات الرقمية التي تقدمها وزارات الدولة، ومنها مشاريع وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتمثلة في خدمة إرشادات السفر التي تم استحداثها على صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الرسمي للوزارة والتطبيق الذكي UAEMOFAIC، كما تابع سموه شرحاً لمبادرات وزارة تنمية المجتمع عبر «منصة جودة الحياة الرقمية» التي تعمل من خلالها الوزارة لرفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الرقمية والإنترنت.

وشملت زيارة سموه إلى معرض جيتكس، جناح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث حضر سموه إطلاق الهوية الجديدة للحكومة الرقمية الاتحادية، بحضور معالي اللواء طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي أساسها التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، وقوامها البيانات الضخمة ومفرزات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الجيل الخامس.

... وسموه يستمع إلى شرح خلال زيارته أحد الأجنحة

جناح السعودية

وخلال زيارته جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة، اطلع سموه على ما يتضمنه الجناح من ابتكارات وتطبيقات تقنية تواكب رؤية 2030 للمملكة وتعزز استراتيجيتها التنموية، واستمع إلى شرح حول مشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات التابعة لها وهي مركز المعلومات الوطني ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث أعرب سموه عن تقديره لما شاهده من مشاريع ومبادرات نوعية تعكس التوجهات الطموحة للمملكة والحرص على تقديم خدمات متميزة عبر الانتقال إلى البيئة الرقمية التي تشكل البيئة الأساسية للخدمات المستقبلية. كما توقف سموه عند منصة مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، حيث تعرّف على ما تقدمه المؤسسة من أحدث التقنيات المخصصة للمهمات الطارئة والمُستخدمة في مجالات السلامة العامة وتطوير المدن الذكية، وأحدث الحلول والتطبيقات والأجهزة العاملة على شبكتها للجيل الرابع، والتي تُعد من أبرز البنى الأساسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً على أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في دبي والإمارات وخططها لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته جناح «دبي الرقمية» على ما تقدمه من خلال مشاركتها في جيتكس تحت شعار «رقمنة الحياة في دبي» وهو الشعار الذي يوجز استراتيجياتها نحو الحياة الرقمية واقتصاد المعرفة الرقمي، حيث استمع سموه إلى شرح حول جناحها الذي يشارك من خلاله 31 من شركاء دبي الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص، وما تقوم به «دبي الذكية» من جهود في سبيل تحقيق رؤية الإمارة وقيادتها الرشيدة في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي.

التطبيقات الذكية

وزار سموه جناح شرطة دبي حيث اطلع على الابتكارات والتطبيقات الذكية التي تعمل من خلالها شرطة دبي على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للإمارة وفي مقدمتها ضمان السعادة والراحة لأفراد المجتمع، وتحقيق الهدف الأبرز في أن تكون «دبي المدينة الآمنة» نموذجاً للمدن العالمية التي توفر لمجتمعها الخدمات النوعية التي تكفل لهم أعلى مستويات الأمن والأمان.

كما زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث اطلع على عدد من أبرز مشاريع الهيئة وخدماتها الرقمية المبتكرة التي تسهم في إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية ومستقبل الخدمات، ورسم ملامح ابتكارات العقد المقبل في قطاع المؤسسات الخدماتية.

محاكي التدريب

وتستعرض الهيئة من خلال جيتكس جملة من خدماتها ومبادراتها الرائدة ومنها: محاكي التدريب باستخدام الواقع الافتراضي لمفاتيح شبكة التوزيع وعملياتها وغيرها. وشملت زيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى معرض جيتكس غلوبال، منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

الهوية والجنسية

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، واطلع من معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تم طرحها خلال المعرض، وفي مقدمتها الإقامة الذهبية والتطبيق الموحد ومنصتي وإقامة دبي اللاورقية، فضلاً عن خدمات الجنسية وجوازات السفر وخدمة أنت مميز، والموقع الإلكتروني وخدمات إقامة دبي في إكسبو 2020، والتي تسعى من خلالها الهيئة إلى تقديم خدمات مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية لمتعاملي الهوية والجنسية. وخلال زيارة سموه جناح حكومة أبوظبي، استمع إلى شرح حول المبادرات والمشاريع الرقمية التي يتم تنفيذها من خلال منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تحت شعار «حكومة المستقبل»، ويصل عددها إلى 100 مبادرة ومشروع مبتكر في مجال التحول الرقمي، وتشارك من خلال جناح حكومة أبوظبي 31 جهة حكومية وأكاديمية، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي.