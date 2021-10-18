«توماس ديباس» كبير ممثلي الحكومة الأميركية في «جيتكس2021»: الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يوسف العربي (دبي)

قال توماس ديباس، العضو المنتدب لمكتب الشراكة العالمية في وزارة الخارجية الأميركية وكبير ممثلي الحكومة الأميركية في «جيتكس هذا العام»إن الإمارات تتمتع بمكانة رفيعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي.

وقال ديباس لـ «الاتحاد» إن للإمارات اهتماماً مشهوداً في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وهي تتشارك مع الولايات المتحدة في هذا المجال. ولفت إلى أن معرض جيتكس جلوبال 2021 منصة مهمة تعكس اهتمام الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن الرسالة الرئيسة للولايات المتحدة الأميركية من خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال هو التأكد على تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإنسانية بشكل عام.

ولفت إلى أن جائحة كوفيد- 19 ساهمت في تسارع تبني التكنولوجيا والعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والسرعة التي تم إنتاج اللقاح فيها دليل مهم على أهمية التكنولوجيا بشكل عام.

ونوه بأن الجائحة كانت تشكل مأساة إلا أنها وفرت المرونة، ففي الوقت الذي أوقفت فيه الجائحة القيام بالمهام أتاحت طريقة أخرى يمكن من خلالها مواصلة أداء المهام من أي مكان في العالم.

ولفت إلى أنه داخل أروقة وزارة الخارجية الأميركية كان العمل عن بُعد يشكل 10% من إجمالي القوى العاملة بالوزارة، وبات يتراوح حالياً بين 60% و70% منوهاً بأن جائحة كوفيد- 19 وفرت منظوراً جديداً لكيفية العمل في المستقبل.

وأكد ديباس، أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مشيراً إلى أنه في الولايات المتحدة الأميركية أطلق البيت الأبيض المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى التعامل مع هذه التقنية بمسؤولية من خلال وضع معايير حاكمة، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي لوضع قواعد ملزمة للجميع في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي مهم جداً من خلال النظر للمهام التي يمكن للآلة تأديتها ليكون الإنسان خلاقاً في مجالات أخرى لا تستطيع الآلة القيام بها.

ونوه بأنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من مجالات القطاع العام من الدبلوماسية إلى الدفاع.

وحول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على التوظيف قال ديباس، إنه من العام 2030 سيتم فقد نحو 16% من الوظائف نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي لكن هذا الأمر لا يقارن بالمكاسب التي تحققها التقنية حيث تزيد من مكاسب الاقتصاد العالمي بقيمة تتراوح بين 15 و17 تريليون دولار بنهاية المدة المشار إليها.

وقال إن الشركات الناشئة التي تعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي تستثمر حالياً ما يصل إلى 40 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من المهم النظر لتقنية الذكاء الاصطناعي في إطار تكاملها مع المنظور الجديد للتقنيات الأخرى، مثل الحوسبة السحابية والجيل الخامس، والتي تحظى بتريليونات الدولارات.

الفجوة الرقمية

من ناحية أخرى، أكد ديباس، أن الولايات المتحدة الأميركية انطلاقاً من ريادتها في مجال التكنولوجيا والاتصالات ملتزمة بتقليص الفجوة الرقمية مع الدول النامية، حيث يتم العمل من خلال وزارة الخارجية ومؤسسة التنمية الأميركية مع الدول النامية لمواجهة ما يمكن الإشارة إليه بالتميز الرقمي. ولفت إلى أن الوكالتين الأميركيتين تستثمران بشكل كبير في توفير فرص للوصول إلى شبكة الإنترنت في المجتمعات النامية، وتعزيز فرص التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس.