«اتصالات»: %91 نسبة تغطية الجيل الخامس

يوسف العربي (دبي)

بلغت نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» 91% في المناطق الحيوية بالدولة، بحسب المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، الذي أكد أن الشركة تستهدف رفع هذه النسبة إلى نحو 97% خلال العام المقبل.

وقال الزرعوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال2021»، إن عدد مشتركي الجيل الخامس على شبكة اتصالات الإمارات يصل إلى نحو 850 ألف مشترك، منوهاً بأن عدد المشتركين في تزايد متسارع.

وأرجع الزرعوني أسباب النمو الكبير خلال الفترة الأخيرة لأعداد المشتركين بشبكات الجيل الخامس، إلى عوامل أهمها انتشار الهواتف الداعمة لخدمات الجيل الخامس في الدولة على نحو كبير، والارتفاع الوعي الكبير حول خدمات الجيل الخامس، مقارنة بفترات سابقة.

وأشار إلى أن محطات الجيل الخامس التي تبنيها اتصالات، تشمل محطات خارجية لتغطية مناطق بأكملها، كما بدأت اتصالات خطة لإضافة محطات داخلية صغيرة لتغطية المباني.

ولفت إلى أن الشركة استهدفت تحقيق التوازن بين كثافة وجودة الاتصال بشبكة الجيل الخامس في المدن الرئيسة وفي الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق المزدحمة، مثل المراكز التجارية والمناسبات الضخمة التي تتطلب كثافة اتصال عالية.

وقال الزرعوني، إن «اتصالات» تواصل خطط دعم انتشار الجيل الخامس في الدولة لمواكبة خطط التحول الرقمي، حيث تعتبر الـ«5G» ركيزة الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وتطوير المدن الذكية.

تغطية واسعة

وأتاحت «اتصالات» للمرة الأولى على مستوى المنطقة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، إضافةً إلى أنها المشغل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي، حيث أصبح مبنى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُغطى بشبكة الجيل الخامس، علاوةً على تغطية برج خليفة - البرج الأعلى في العالم- بشبكة الجيل الخامس.

ونجحت «اتصالات» بتغطية «محطات مترو دبي بشبكة الجيل الخامس، لتكون بذلك أول محطات مترو تتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتغطية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي بشبكة الجيل الخامس، لتكون بذلك حلبة مرسى ياس أول مضمار سباق يتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في المنطقة.

وأكد أن تفوق شبكة الألياف الضوئية في الدولة أسهم بشكل كبير في دعم استخدام خدمات الجيل الخامس ضمن خدمات الباقات المنزلية، حيث وصلت نسبة شبكات الألياف الضوئية الموصولة بالمنازل 99.83% وعدد المنازل الموصولة بالألياف الضوئية 2.4 مليون.

سعيد الزرعوني يتحدث خلال المؤتمر الصحفي (الاتحاد)

خدمة «الفولتي»

ووصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في الدولة خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 12.1 مليون مشترك، بأكثر من 11400 موقع إرسال للشبكات وفيما يخص نسب التغطية للجيل الرابع المتطور بسرعة تحميل لغاية 450 ميجابت في الثانية، وسرعة الجيل الخامس 2.2 جيجابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، بينما وصلت السرعة في منطقة «إكسبو» إلى أكثر من 3 جيجابت في الثانية.

وحصلت «اتصالات» على لقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم» عن عام 2021 وللعام الثاني على التوالي من قبل شركة Ookla، وأسهمت بفعالية طوال السنوات الماضية في أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) بما يضمن مواكبة الخطى الثابتة لحكومة الإمارات في تحقيق الريادة الدولية على مستوى التحول الرقمي.

وقال الزرعوني، إن نسبة انتشار الاتصال الصوتي عبر شبكة الجيل الرابع والمعرفة باسم الـ«فولتي» تبلغ حالياً 70% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 90% خلال العام المقبل مع انتهاء العمل بشبكة الجيل الثاني وإقبال المشتركين على تغيير هواتفهم القديمة.

ولفت الزرعوني إلى أن الشركة تغطي كامل المياه الإقليمية لدولة الإمارات عبر أبراج الهواتف المتحركة في الجزر البحرية، وعبر الأبراج المتمركزة على امتداد السواحل، حيث تعمد إلى القياسات الدورية لمستويات التغطية في المناطق البحرية وفق المعايير والقياسات التنظيمية المعتمدة.

الإمارات تتصدر بدمج التقنيات الحديثة بالجيل الخامس

قال المهندس محمود البناي نائب الرئيس لشبكة الجيل الخامس، إن دولة الإمارات تتصدر دول العالم في دمج واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، وذلك منذ بدء عمليات بناء الشبكات في 2015.

وأكد البناي أن البنية التحتية التي ضخت فيها «اتصالات» استثمارات ضخمة على مدار 45 عاماً، أتاحت للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد مفاهيم وأدوات وحلول التحول الرقمي، وكانت رؤية القيادة الرشيدة والحكومة في أن تستمر «اتصالات» في ضخ هذا الكم الهائل من الاستثمارات للحفاظ على صدارة الدولة للمراتب العليا في قطاع الاتصالات الإقليمي وحتى العالمي. وأضاف: «هنالك طلب متزايد على خدمات اتصال الجيل الخامس سواء من الأفراد أو الشركات خصوصاً مع زيادة فرص الاستفادة من السرعات العالية لهذه التقنية في قطاعات مختلفة، مثل القطاع الصحي وتطبيقات الواقع الافتراضي والتجزئة والألعاب، بالإضافة إلى انتشار تقنيات «إنترنت الأشياء» التي تعتمد بشكل كبير على هذه التقنية.

%40 من استهلاك البيانات في «إكسبو» عبر الـ«5G»

قال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، إن %40 من إجمالي استهلاك البيانات في «إكسبو 2020 دبي» حتى الآن يتم عبر شبكات اتصال الجيل الخامس التي تصل سرعتها إلى نحو 3 جيجابايت في الثانية في موقع المعرض، وتتمتع بنسبة كمون منخفضة للغاية.

وقامت «اتصالات» ببناء شبكة عصرية خاصة لتلبية الاحتياجات الحصرية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وتقديم خدمات الاتصالات إلى ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم طيلة فترة انعقاد الحدث الدولي الممتد لستة أشهر.