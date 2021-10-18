«أسبوع جيتكس 2021».. شرطة أبوظبي تعرض أحدث تقنياتها

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض شرطة أبوظبي ضمن مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس 2021» في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث تقنياتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي: مشروع نظام التحكم والسيطرة أي (999)، والذي أدخل مؤخراً في غرف عمليات شرطة أبوظبي «مركز القيادة والتحكم» لتحقيق أفضل الاستجابة باتباع أحدث التقنيات الرقمية، ومشروع ( كلير) والذي يعد نظاماً متطوراً لتحسين قراءات لوحات المركبات غير الواضحة، ويقوم بأتمتة عمليات معالجة المخالفات المرورية للسائقين، وطورته كوادر وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالقيادة العامة.

وأكدت أهمية المعرض باعتباره أحد أهم المنصات والمعارض التقنية في الشرق الأوسط، والذي يستعرض تجارب وأنظمة جديدة على الساحة، لافتةً إلى اهتمامها بالمشاركة سنوياً بهذا الحدث الهام لعرض أحدث التطبيقات والحلول التقنية المتكاملة.