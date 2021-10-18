جيتكس للتقنية.. عبد الله المري يتفقد منصة شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة شرطة دبي، يرافقه معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، و المستشار عصام عيسى حميدان، النائب العام لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء أحمد محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خالد شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، حيث عرضت المنصة في اليوم الأول من أسبوع معرض جيتكس للتقنية، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.