اتفاقية لإنشاء مركز للأصول الرقمية و«البلوك تشين» في دبي

دبي (وام)

أعلنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي وشركة سي إن مينا القابضة الشركة الأم لـ«كوين مينا» شركة تبادل الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمرخصة والمنظمة من مصرف البحرين المركزي- عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء مركز للأصول الرقمية والبلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي.

وتم توقيع الاتفاقية في جناح شركة كوين مينا خلال اليوم الأول من قمة مستقبل البلوك تشين إحدى الفعاليات الست التي يقيمها معرض جيتكس جلوبال 2021 الفعالية الأكثر تأثيراً في العالم في مجال التكنولوجيا والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و21 أكتوبر الحالي. وقع مذكرة التفاهم عبدالله البنا نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي والفريق المؤسس لشركة كوين مينا والمكون من دينا سمعان وطلال طباع ويزن البرغوثي وبحضور عضوي مجلس إدارتها عباس زعيتر وخالد سعد.