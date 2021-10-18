«مالية دبي» تطلق نظاماً متكاملاً لمعاشات العسكريين المحليين

دبي (وام)

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي نظام «تحية» لإدارة صندوق المعاشات للعسكريين المحليين في حكومة دبي. و أوضحت الدائرة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 أن النظام يخدم المنتسبين العسكريين في شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ويختص بإدارة سجل المشتركين في صندوق المعاشات من العسكريين المحليين في حكومة دبي ويتيح للمنتسب المؤمن عليه الاستفادة من الخدمات المقدمة بمجرد تعيينه في جهة عمله وتسجيله في الصندوق.

و يتولى النظام الرقمي الجديد تحصيل الاشتراكات الشهرية وربط قيمة الاشتراكات الواجب سدادها بالمتغيرات الوظيفية للمنتسب خلال سنوات الخدمة وتنفيذ آلية تنظيم تقديم الطلبات من ضم خدمة وصرف تعويضات وأرشفتها إلكترونياً فضلاً عن انتهاء خدمة المؤمن عليه وصرف مستحقاته التأمينية.

وقال محمد حمد الشحي نائب المدير العام لدائرة المالية راعي مشروع نظام «تحية» رئيس لجنته التوجيهية إن إسعاد جميع موظفي حكومة دبي يأتي في سياق تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» .. مشيراً إلى أن نظام «تحية» جاء تحقيقاً لسعادة الموظفين العسكريين في حكومة دبي عبر تلبية احتياجاتهم التأمينية.