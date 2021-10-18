الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الاستدامة المالية

أبوظبي (الاتحاد)

شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في كل من اجتماع المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي واجتماع مدير عام صندوق النقد الدولي، عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين 2021، التي تعقد فعالياتها تحت عنوان «مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية».

وخلال مداخلته في اجتماع المحافظين العرب مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، أشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن الجهود الذي بذلتها حكومة الإمارات على مختلف الأصعدة أسهمت في السيطرة على التحديات والصعوبات التي فرضتها الجائحة حتى وصلت الدولة إلى مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار معاليه إلى أهمية تطوير النظم والآليات الكفيلة بتعزيز الاستدامة المالية، مؤكداً الأهمية المتزايدة لتبنى الوسائل والتقنيات المبتكرة اللازمة لتطوير القطاع المالي بمختلف مكوناته، مؤكداً على الدور المحوري للقطاع في دعم سياسات التنمية وخططها في مختلف البلدان.

وفي مداخلته خلال اجتماع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي والذي حضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أشار معاليه إلى الشوط الكبير الذي قطعته منطقة الشرق الأوسط في تبني مفهوم الاستدامة لمعالجة مختلف التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن السلطات المالية في المنطقة تحرص على اعتماد وتطبيق السياسات المالية اللازمة باعتبارها أداة تمكين للنمو الأخضر والمستدام.

واختتم معاليه مداخلته في الاجتماعين بدعوة كافة المشاركين لحضور معرض إكسبو 2020 دبي الذي يركز على الابتكارات وحلول الاستدامة.