«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في بنما

أبوظبي (الاتحاد)

التقى المهندس سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس معالي رامون ايدواردو مارتينيز وزير التجارة والصناعة في جمهورية بنما، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير البنمي لمقر الغرفة، برفقة كارمن جيزيلا فيرجارا - المدير التنفيذي لوكالة الترويج الاستثماري والتجاري لبنما «برو بنما» والمفوض العام لبنما في «إكسبو 2020 دبي»، وجوزيه كليمنت رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، وبحضور عبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام غرفة أبوظبي.

ورحّب المهندس سعيد غمران الرميثي بالضّيوف، مؤكداً اهتمام «غرفة أبوظبي» بتنمية علاقات الصداقة مع جمهورية بنما، والوصول بها إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري المشترك، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لبنما، باعتبارها بوابة الدخول إلى أسواق أميركا اللاتينية.

ولفت إلى حرص دولة الإمارات على الانفتاح الاقتصادي أمام دول العالم وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى التدفق الحر للتجارة والاستثمار وتنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي.