«مبادلة» و«جي 42» توقّعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركتا» جي 42 للرعاية الصحية»، و«مبادلة للرعاية الصحية» على مذكرة تفاهم لتعزيز سبل تقديم الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتؤكد الشراكة بين مبادلة للرعاية الصحية وشركة جي 42 للرعاية الصحية التزام الطرفين برؤية دولة الإمارات فيما يخص الرعاية الصحية، بما تنطوي عليه من تبادل للخبرات وتبنّي أفضل الممارسات والتي تقوم بدور مهم في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للرعاية الصحية»: «نركز دوماً على الرعاية الصحية الوقائية، تماشياً مع الالتزام الاستراتيجي لـ(مبادلة للرعاية الصحية) بتوفير رعاية صحية متقدمة في المنطقة. هذا التعاون مع (جي 42 للرعاية الصحية) يساعدنا في الكشف عن الروابط الوراثية للأمراض المزمنة. وستمكننا هذه الشراكة من تزويد مراجعينا بمعلومات تخصصية دقيقة حول مجالات محددة في علم الجينوم من أجل تقييم مخاطر إصابتهم بأمراض معينة، أو تشخيص الحالات الوراثية. ونحن على ثقة بأن تبادل المصادر وأفضل الممارسات سيدعم ترسيخ نظام رعاية صحية مترابط في دولة الإمارات».

وتلتزم الشركتان بتحسين سبل تقديم الرعاية الصحية في المنطقة، من موقعيهما كمصدرين موثوقين للمرضى ومزودي الرعاية الصحية، مع استثمارهما المستمر في أحدث التقنيات المتطورة.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في «جي 42 للرعاية الصحية»: «هذه شراكة مهمة بالنسبة لمستقبل منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. ومن موقعنا كمؤسسة تستثمر في مستقبل أفضل للإنسان، نلتزم بإبرام شراكات التعاون المبتكرة واعتماد الممارسات التي تعزز نمو منظومة الرعاية الصحية وبنيتها التحتية المتقدمة على مستوى الدولة. وفي إطار هذه الشراكة المهمة، ستعمل (جي 42 للرعاية الصحية) و(مبادلة للرعاية الصحية) على إيجاد حلول مبتكرة للأمراض المزمنة، ووضع استراتيجيات مخصصة للرعاية الصحية لصالح المرضى. ونحن نشجع مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الملتزمة بهذا التوجّه الحيوي في دولة الإمارات وخارجها».