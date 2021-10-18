«بحوث الطاقة» يحاكي النبض الكهرومغناطيسي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع البحوث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أن مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع للمعهد تمكّن من إجراء محاكاة للنبض الكهرومغناطيسي الناتج عن تفاعل نووي عالي الارتفاع في مختبرات التوافق الكهرومغناطيسي لديه، ليصبح أول مركز من نوعه في المنطقة يحقق هذا الإنجاز. ويوفر محاكي النبض الكهرومغناطيسي النووي لمزودي خدمات البنى التحتية الحيوية والمؤسسات البحثية في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي ككل استقلالية أكبر في ما يتعلق بالاختبارات الكهرومغناطيسية

وقال الدكتور شوقي قاسمي كبير الباحثين لدى المركز «تسعدنا إضافة تلك القدرة إلى موارد المركز المتزايدة من الحلول التكنولوجية المتطورة التي تشكل ملامح مستقبلنا. ويعد محاكي النبض الكهرومغناطيسي النووي فريداً من نوعه في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وضرورياً لحماية الأنظمة الاستراتيجية والبنى التحتية الحيوية».