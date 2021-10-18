«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» يستثمر في «رؤيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز الرائد في مجال إدارة الأصول والمفوض بدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، أمس عن عقد شراكة مع رؤيا بارتنرز «رؤيا»، وهي شركة ائتمان خاصة مستقلة تُركز على استثمارات الائتمان الخاص في الشركات الخاصة متوسطة السوق والعاملة في الأسواق النامية الإقليمية.

وتؤكد الشراكة الجديدة التزام شركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز بتطوير النظام البيئي المالي من مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي.

وقال جيمس مونسي - الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي كاتاليست بارتنرز : «تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة جداً في تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس المال، وبالأخص الشركات المتوسطة التي تُركز عليها رؤيا. وسيُساعد عروض الائتمان البديل التي تُقدمها رؤيا في التغلب على فجوة التمويل المادية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».