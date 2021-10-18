10 أنشطة تحصد ثمار «إكسبو»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

مع انطلاق إكسبو 2020 دبي مطلع أكتوبر الجاري، بدأت العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارات، جني ثمار الآثار الاقتصادية الإيجابية المباشرة لاستضافة هذا الحدث العالمي الضخم، الذي يقام لأول مرة في المنطقة بمشاركة 192 دولة، والعديد من المنظمات والجهات الدولية. ومنذ بداية العام الجاري، ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والقيود التي فرضتها العديد من الدول على السفر والتنقل، إلا أن مواصلة عمليات البناء والاستعدادات لانطلاق الحدث في موعده الجديد، منحت زخماً جديداً لأنشطة اقتصادية مختلفة وأعادتها لمسار النمو مجدداً بعد أن تأثرت بشدة جراء تداعيات الجائحة، وهو الأمر الذي كرس من القيمة المضافة لإكسبو 2020 دبي الذي شكل بدوره رافعة جديدة للنمو ومحركاً مهما لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى. وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» لأبرز 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية استفادة مباشرة من انطلاق إكسبو 2002 دبي، تصدر السفر والسياحة والضيافة والتجزئة، القائمة التي شملت كذلك أنشطة النقل وتأجير السيارات والصرافة والخدمات اللوجستية وتنظيم الفعاليات والتوظيف وتأسيس الأعمال.

1- السفر والسياحة

استقطب إكسبو 2020 دبي أرقاماً ضخمة من الزوار خلال العشرة أيام الأولى من الحدث بلغت 411 ألفاً و768 زائراً من حاملي التذاكر، بينهم أكثر من 137 ألفاً من الأسواق خارج الدولة، وفقاً للبيانات التي أعلنها مكتب إكسبو أمس، والتي أظهرت قيام 1 من كل 5 زوار بتكرار الزيارة أكثر من مرة خلال هذه المدة.

وأظهرت كذلك بيانات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن ارتفاع عدد المسافرين منذ حفل افتتاح إكسبو2020 دبي في 30 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، 477 ألفاً و101 مسافر. وأظهرت بيانات شهر سبتمبر لمؤسسة «أو آيه جي» المتخصصة في بيانات رحلات الطيران أن «طيران الإمارات» شغلت نحو 7311 رحلة طيران 2021، مرتفعة من 7090 رحلة في أغسطس. كما شغلت «الاتحاد للطيران» نحو 2968 رحلة طيران تقريباً خلال سبتمبر الماضي.

كما أظهرت البيانات أن «فلاي دبي» شغلت نحو 4492 رحلة طيران في سبتمبر، مقارنة مع 4454 رحلة طيران في أغسطس. وشغلت شركة العربية للطيران نحو 3338 رحلة في سبتمبر، مقارنة مع 3244 رحلة في أغسطس، كما شغلت «العربية للطيران أبوظبي» نحو 328 رحلة.

وشهدت الحركة السياحية في دبي توافد أعداد كبيرة من السياح بالتزامن مع انطلاق إكسبو من مختلف الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الرئيسية التقليدية، الأمر الذي ساهم في إنعاش أداء العديد من الشركات السياحية التي عكفت على إعداد برامج سياحية خاصة للزوار وضيوف الحدث، ويتوقع أن تتزايد هذه البرامج بشكل ملحوظ مع تحسن الطقس لتشمل بالإضافة إلى جولات مراكز التسوق والشواطئ والأماكن الأثرية، الرحلات الصحراوية والسفاري.

2- الفنادق

يعيش القطاع الفندقي في دولة الإمارات منذ انطلاق إكسبو 2020 دبي، موجة انتعاش عكستها معدلات الإشغال القياسية في العديد من المنشآت الفندقية خاصة في إمارة دبي، والتي وصلت إلى طاقتها القصوى، والارتفاع القوي في أسعار وعائدات الغرف المتاحة، والذي تجاوز معدلات ما قبل الجائحة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35%. وسجلت الإقامات الفندقية في دبي رواجاً كبيراً بالتزامن مع إكسبو 2020، مستفيدة من التدفقات السياحية الضخمة التي استقبلتها الإمارة خلال الأسبوعين الأولين من الحدث، والتي شملت إلى جانب وفود الدول والمنظمات المشاركة، أعداداً كبيرة من الزوار القادمين خصيصاً لزيارة إكسبو من كافة أنحاء العالم، والذين شكلوا نحو ثلث أعداد زوار إكسبو خلال هذه الفترة.

3- الضيافة والمطاعم

أحدث إكسبو 2020 دبي رواجاً كبيرة في الطلب على المطاعم المنتشرة في أنحاء دبي وكذلك في موقع الحدث، حيث بلغت نسب الإشغال في العديد من المطاعم مستويات قياسية، دفعت الكثير من الشركات ومنظمي الفعاليات للحجز المبكر للمجموعات الكبيرة.

4- التجزئة

انتعشت الحركة في مراكز التسوق في دبي بشكل لافت منذ انطلاق إكسبو، مع إقبال آلاف الزوار أعضاء الوفود المشاركة في الحدث على المراكز التجارية الرئيسية المنتشرة في أنحاء دبي، وخاصة القريبة من موقع إكسبو، الأمر الذي قاد إلى تحسن ملحوظ في مبيعات التجزئة.

5- النقل وتأجير السيارات

ارتفع الطلب بشكل لافت على أنشطة النقل وتأجير السيارات منذ انطلاق إكسبو، بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50%، حيث شهدت خدمات التاكسي ارتفاعاً كبيراً، بالإضافة إلى التنقل عبر الباصات العامة والمترو الذي شكل بدوره الوسيلة الأفضل والأسرع في الوصول إلى موقع إكسبو، إلى جانب تفضيل الزوار وأعضاء وفود الدولة المشاركة استئجار سيارات لاستخدامها طوال فترة إقامتهم، بالإضافة إلى استئجار الباصات لنقل الوفود والعاملين بالأجنحة.

6- الصرافة

اتسمت الحركة في محال الصرافة بالإيجابية الكبيرة، مع ارتفاع الطلب على تحويل العملات من قبل الزوار القادمين مع اكثر من 192 دولة، الأمر زاد من الطلب على الدرهم الإماراتي بشكل كبير، وقيام الشركات بتوفير كميات كبيرة من الدرهم، لتغطية الطلب.

7- التوظيف

قاد إكسبو 2020 دبي إلى انتعاش الطلب على التوظيف في الإمارات خلال منذ شهر يوليو وحتى انطلاق المعرض، في العديد من القطاعات المرتبطة بالحدث وخاصة الفنادق والمطاعم وقطاعات التجزئة والخدمات اللوجستية، حيث وظفت الشركات المزيد من العاملين لمواكبة النمو في النشاط التجاري والطلب.

8- تأسيس الأعمال

أسهم إكسبو 2020 دبي في تسجيل نمو لافت في تأسيس الشركات والأعمال الجديدة بدبي، مع سعي العديد من الشركات للاستفادة من الزخم الذي يصاحب الحدث، حيث كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر 2021 وصل إلى 6,928 رخصة، بنمو قدره 68% مقارنةً بالفترة ذاتها لعام 2020، والتي تم خلالها إصدار 4,113 رخصة، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في اقتصادها وما يوفره من فرص للنجاح. وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر من عام 2021 على حسب فئة الرخصة حيث جاءت في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 56%، تلتها التجارية بنسبة 43%، وتوزعت النسبة الباقية على السياحية والصناعية.

9- الخدمات اللوجستية

ساهم إكسبو 2020 دبي في تحفيز الطلب على قطاع الخدمات اللوجستية الخاصة بالشحن والتوصيل ونقل المعدات والأجهزة والصيانة وعمليات إدارة الأجنحة والأمور المتعلقة، والخدمات العامة التي تحتاجها الأجنحة والوفود المشاركة.

10- تنظيم الفعاليات

زاد الطلب بشكل كبير على أنشطة تنظيم الفعاليات، سواء المقامة داخل أجنحة الدول المشاركة أو المقامة خارج موقع إكسبو 2020 دبي، وتتنوع الفعاليات المقامة بين حفلات استقبال وتنظيم مؤتمرات ومعارض وبرامج ترفيهية وعروض فنية وأزياء وورش أعمال.