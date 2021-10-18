«اينوك».. «إلهام» من الطاقة

حسام عبدالنبي (دبي)

تعددت الجهود التي بذلتها مجموعة اينوك، لإنجاح «إكسبو 2020 دبي»، باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة الرسمي للحدث العالمي، مستهدفة التسهيل على الزوار من مختلف دول العالم، مع التأكيد على تركيز المجموعة القوي على الاستدامة ولتصبح المجموعة بحق «إلهام من الطاقة» في «إكسبو 2020 دبي».

وباعتبارها الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي»، شيّدت «اينوك» جناحاً حديثاً ومحطة الخدمة المستقبلية ذات التصميم المبتكر والمستدام في موقع «إكسبو 2020 دبي». وبدورها، ستقوم «اينوك لينك» بتوفير أكثر من مليون لتر من الوقود لمشغلي أسطول «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى تمكينهم من الوصول بسهولة وأمان إلى منتجات «اينوك لينك»، بما فيها الديزل والديزل الحيوي «بي 5» و«بي 20» والبترول.

إلهام من الطاقة

تنسجم مشاركة «اينوك» في «إكسبو 2020 دبي» مع شعار الحدث العالمي المتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل»، في ظل تركيز المجموعة القوي على الاستدامة. وقد شيّدت المجموعة جناحها المبتكر في موقع الحدث تحت شعار «إلهام من الطاقة» وفقاً لأرقى معايير الاستدامة والتصميم التي وضعها فريق «إكسبو 2020 دبي»، ويدمج بين مفاهيم الإرث ضمن خطة التشييد والتركيز على استخدام المواد المحلية والقابلة لإعادة التدوير.

ويتمكن زوار الجناح المجاور لجناح دولة الإمارات، والواقع بين «منطقة الاستدامة» و«منطقة الفرص»، من القيام برحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير القطاع. وتستمر الجولة في المباني الأربعة لمدة 15 دقيقة، مقدمةً للزوار تجربة غير مسبوقة تجسّد شعار الجناح.

محطة الخدمة المستقبلية

شيدت «اينوك» محطة الخدمة المستقبلية بتصميمها المبتكر في موقع «إكسبو 2020 دبي» بهدف تلبية الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات «إكسبو 2020»، وهي أول محطة من نوعها في العالم تسخّر قدرات الطاقة المتجددة إيذاناً بعصر جديد لمستقبل الوقود. وتستوحي المحطة تصميمها من شجرة الغاف التي تمثّل رمزاً وطنياً لدولة الإمارات، والمعروفة بعمرها الطويل وجذورها الضاربة في أعماق الأرض وقدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية. وعلاوة على ذلك، تضم المحطة العديد من مزايا الاستدامة غير المسبوقة على مستوى محطات الخدمة في العالم. تعتبر المحطة الجديدة أول محطة في المنطقة تضم توربينات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، في حين تم إنشاء مظلتها باستخدام ألياف الكربون، بما يتوّج إنجازاً مبتكراً في قطاع بيع الوقود بالتجزئة.

شيّد هيكل محطة الخدمة المستقبلية باستخدام 43 ألف متر مربع من ألياف الكربون (تعادل 37 طناً)، وهي مادة خفيفة صديقة للبيئة تعادل قوتها ثلاثة أمثال قوة الصلب، فيما هي أخف منه وزناً بخمس مرات.

وصُمم هيكل المحطة باستخدام 133 إطاراً على شكل أوراق شجرة الغاف، تتوسطها مادة إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين المبتكرة والمقاومة للتآكل والتي تتيح وصول الضوء الطبيعي، وتوفّر 100% حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مُضاءة بأكثر من 3800 ضوء بتقنية الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، كما تم تشييد الهياكل التسعة التي تدعم المحطة باستخدام 22500 متر مربع أخرى من ألياف الكربون، مع تجهيز المحطة بوحدات استخلاص ماء الشرب من الهواء عبر استخدام تقنيات الأوزون التي تحوّل جزيئات الماء من الرطوبة في الهواء إلى مياه صالحة للشرب لفريق عمل المحطة.

متاجر لتلبية احتياجات الزوار

افتتحت سلسلة متاجر «زووم» 10 متاجر تابعة لها على أرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بهدف تلبية احتياجات زوار الحدث الأضخم من نوعه في العالم. وتتوزع متاجر «زووم» العشرة على مواقع استراتيجية في «إكسبو 2020 دبي» وتوفّر لملايين الزوار المتوقعين تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات الطازجة والمغلّفة، إضافة إلى المواد الأساسية الأخرى والهدايا التذكارية التي تحمل علامة «إكسبو»، وقد وفّرت «زووم» خدماتها لأكثر من 100 ألف عميل خلال الأسبوع الأول لهذا الحدث الكبير.

سيف الفلاسي

وأكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك» التزام المجموعة تجاه دعم جهود دولة الإمارات في تنظيم حدث عالمي استثنائي، ولذا وفرت لزوار «إكسبو 2020 دبي» أفضل الخدمات وأعلى مستويات الراحة التي تشتهر بها متاجر «زووم»، معرباً عن تطلع «اينوك» قدماً للترحيب بضيوف الحدث العالمي في متاجرها والمساهمة في تمكينهم من التمتّع بتجارب تسوّق ممتعة ومريحة.

وقال الفلاسي: إن «زووم» اختيرت موزعاً معتمداً لتذاكر «إكسبو 2020 دبي» في وقتٍ سابق هذا العام، ويمكن للعملاء شراء التذاكر من مختلف متاجرها المستقلّة والموجودة ضمن محطات خدمة «اينوك» و«ايبكو»، إضافة إلى متاجرها في محطات مترو دبي.

وأعلن أنه من خلال شبكةٍ تضم أكثر من 237 متجراً في دولة الإمارات، بدأت «زووم» سابقاً ببيع تذكارات «إكسبو 2020 دبي»، مثل المشابك والشعارات المغناطيسية والملصقات وسلاسل المفاتيح والدفاتر والأكواب والقمصان والقهوة وبسكويت التمر وصابون حليب النوق، لافتاً إلى أن متاجر «زووم» تتنوع بين تلك الموجودة في محطات الخدمة وتتميز بسهولة الوصول إليها، والمتاجر الصغيرة، والمتاجر في محطات المترو، علاوة على متاجر «السوبر ماركت» الكبيرة ضمن عددٍ من المجمعات السكنية والمواقع الراقية مثل برج خليفة وبوابة البرج وبرج السلام.

منصة توصيل

أطلقت «اينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك، تزامناً مع بدء فعاليات «إكسبو 2020 دبي» محطات «إي لينك» الجديدة والأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي عبارة عن محطات متنقلة تتيح للعملاء وسائقي المركبات إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات التزوّد بالوقود. صُممت المحطات خصيصاً لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة محطات الوقود عبر اختصار المدة الزمنية للتشييد وبدء التشغيل، والتي تحتاج عادةً بين 12 إلى 18 شهراً، إضافة إلى تقليص المساحة المطلوبة إلى 500 قدم مربعة مقارنة بالمساحة المطلوبة لمحطات الخدمة التقليدية والتي تتراوح بين 30 و50 ألف قدم مربّعة.

وتم تجهيز المحطات بخزان وقود سعته 30 ألف ليتر يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود. وتضم المحطات مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف والمستخدمة في سيارات الفورمولا 1، وذلك لتوفير أفضل تجربة تزوّد بالوقود للعملاء، كما أن المحطات مزودة بشاشات رقمية مبتكرة لإثراء تجربة التزود بالوقود. وستوفر محطات «إي لينك» المتنقلة إمدادات مستمرة من البنزين خصوصي 95 والبنزين الممتاز 98 والبيوديزل.

نقل الوقود دون انبعاثات وضوضاء

أعلنت «اينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوفير خدمات توصيل وقود المركبات للشركات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة اينوك، خلال مشاركتها بمعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» الذي عقد في موقع «إكسبو 2020 دبي»، عن تعاونها مع شركة «دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بهدف تسليط الضوء على مستقبل التنقل وحلول النقل الحضري المستدامة. وتم الإعلان عن نقل شاحنة «فوسو إي كانتر» (FUSO eCanter) الكهربائية المبتكرة من دايملر، إلى محطة خدمة اينوك المستقبلية في موقع «إكسبو 2020 دبي». وتُعد «إي كانتر» من الشاحنات اليابانية الكهربائية الرائدة المخصصة للأعمال الخفيفة، وحلاً متميزاً للنقل دون أية انبعاثات وضوضاء. وتوفر المركبة مزيداً من الراحة للسائقين، كما أنها تسهم في تقليص تكاليف الصيانة على المشغلين وتمثل خياراً أكثر استدامة للتنقل الحضري.

تتميز هذه الشاحنات بالعديد من المزايا المستدامة مثل خزان الألمنيوم الأخف بنسبة 30% مقارنة بالخزانات العادية، الأمر الذي يمنح الشاحنة مزيداً من الكفاءة، إضافةً إلى أحدث حلول القياس المتصلة بالتقنيات السحابية، مما يتيح للشركة القدرة على الاطلاع بشكل فوري ومتواصل على كافة البيانات.

وتعّد «اينوك لينك» سباقة في توفير حلول مبتكرة تسهم في حماية البيئة ودعم عمليات التنمية المتواصلة للبنية التحتية، وذلك من خلال أسلوبها في توصيل الوقود واستخدامها الشاحنة الكهربائية بالكامل والأولى من نوعها، إضافة إلى استخدام أجود أنواع الوقود مثل «بيوديزل» (B5 وB20).

محطة خدمة «إكسبو»

افتتحت مجموعة «اينوك» قبل أيام قليلة محطة خدمة جديدة في منطقة دبي الجنوب، لخدمة المتجهين إلى موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث تعد المنطقة أكبر مشروع للتطوير الحضري في إمارة دبي يركّز على توفير منظومة متكاملة لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية بجوار موقع «إكسبو 2020 دبي»، وليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات إلى 156 محطة.

تضم المحطة الجديدة ساحة تزوّد بالوقود تشمل 5 حارات للتزوّد بالوقود، فيها 10 مضخات وقود مؤتمتة، وهي مزوّدة بـ 6 خزانات سعة 15 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية. وسعياً للارتقاء بمعايير الاستدامة، تم تزويد المحطة الجديدة بأنظمة إنارة لا تتطلب سوى الحد الأدنى من الصيانة، بما فيها الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ذات الجهد المنخفض والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي يصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل وتسهم في ضمان السلامة من المخاطر الكهربائية والحرائق وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 50%.

وتقع المحطة الجديدة على مساحة إجمالية تتجاوز 108 آلاف قدم مربعة، وتضم مصلى ومتجر «زووم» بتصميم جديد مع خدمة الطلب من السيارة، ومنفذ «برونتو» للمخبوزات الطازجة وردهة طعام حديثة، إضافةً إلى خدمة غسيل المركبات ومنفذ أوتوبرو.

غاز البترول المسال

بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي» تستضيف «اينوك» فعاليات «أسبوع غاز البترول المسال 2021» حصرياً ولأول مرة في الشرق الأوسط، والذي تنظمه «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال» تحت شعار «طاقة من أجل الغد» وذلك خلال الفترة بين 5 و9 ديسمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس «مطارات دبي»، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وقد نظم الحدث للمرة الأولى في مدينة أمستردام عام 2019 خلال الدورة الثانية والثلاثين للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال والمؤتمر الأوروبي لغاز البترول المسال 2019، إذ تنعقد فعاليات الأسبوع في مدينة مختلفة كل عام، ويجمع تحت مظلته العديد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات غاز البترول المسال والوزراء وممثلي المنظمات الدولية الكبرى ووسائل الإعلام، لاستكشاف آفاق تطوير قطاع غاز البترول المسال وبحث فرص النمو وبناء علاقات الأعمال الجديدة.

وقال جيمس روكال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال»، إن دبي وفّرت العديد من العوامل الجذابة لاختيارها كوجهة لاستضافة «أسبوع غاز البترول المسال 2021» وكان أهمها تزامن الحدث مع انعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب بنيتها التحتية عالمية المستوى وروابطها المتميزة مع جميع أنحاء العالم، وكذلك الدعم القوي من القطاعين الخاص والحكومي في دولة الإمارات.