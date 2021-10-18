ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للشهر الرابع

الرياض (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الاثنين أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في أغسطس لرابع شهر على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021.

وارتفعت صادرات المملكة من الخام إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو.

وبلغت الصادرات الإجمالية التي تشمل المنتجات النفطية 7.90 مليون برميل يوميا.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ في يوليو على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا شهريا اعتبارا من أغسطس لحين انتهاء تخفيضات إنتاجها الحالية والبالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بواقع 88 ألف برميل يوميا إلى 9.562 مليون برميل يوميا على أساس شهري بما يشكل أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وزادت إنتاجية مصافي التكرير المحلية في السعودية إلى 2.521 مليون برميل يوميا في أغسطس لتسجل أعلى مستوى منذ ذات الشهر من العام الماضي.

لكن استهلاك الخام المباشر تراجع بمقدار 37 ألف برميل يوميا إلى 654 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته البيانات.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة أوبك أرقام الصادرات لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها.