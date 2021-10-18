«وول ستريت» تفتح على انخفاض

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في حين غذى استمرار صعود أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 73.74 نقطة بما يعادل 0.21 بالمئة إلى 35221.02 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 7.65 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4463.72 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.60 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 14839.74 نقطة.

