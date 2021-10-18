ارتفاع إنتاج الكهرباء المولدة من الفحم بالولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الاثنين إن توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون أعلى هذا العام مقارنة بعام 2020 بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي واستقرار نسبي في أسعار الفحم.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي الأميركي بفعل طلب قوي وصعود الأسعار العالمية للغاز إلى مستويات قياسية.

وقالت الوكالة الحكومية إنها تتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم بنسبة 22 بالمئة في 2021 عن العام السابق، لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.

لكنها أضافت أن الزيادة في توليد الكهرباء من الفحم لن تستمر على الأرجح، متوقعة انخفاضا بحوالي خمسة بالمئة في 2022.