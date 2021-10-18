اختتام فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب

أبوظبي (أبوظبي) اختتم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021 فعالياته مؤخراً، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في الواجهة المائية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وعلى مدى أربعة أيام. واستحوذ المعرض في نسخته الثالثة على رضا الجمهور بشكل لافت، حيث أبدى 98% منهم رضاهم عن تجربتهم في زيارة الحدث ورغبتهم بزيارة المعرض مرة أخرى في النسخة المقبلة، كما بين 98% من الزوار رضاهم وشعورهم بالأمان جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في نسخة هذا العام من المعرض. ونجح المعرض الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في استقطاب 353 شركة عارضة وعلامة تجارية، من 28 دولة، بنمو نسبته 24% مقارنة بالنسخة الماضية، في خطوة تعزز من مكانة المعرض، باعتباره الفعالية الأولى من نوعها في قطاع صناعات القوارب ومعدات صيد الأسماك، بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية المختلفة التي تقام في الدولة خلال مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة والمملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «نحن سعداء بحجم الإقبال الواسع الذي شهدته فعاليات المعرض على مدى أيامه الأربعة الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها شركاؤنا في القطاعين العام والخاص وقدرتنا على إنجاح الفعاليات وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة الإمارات وأبوظبي محلياً ودولياً». وأضاف المنصوري: «نجح المعرض هذا العام في توفير منصة مثالية للعارضين لتسليط الضوء على منتجاتهم وأعمالهم وخدماتهم، وتوفير الفرص لعقد الشراكات والصفقات المتخصصة في صناعة القوارب والقطاع البحري عامة». وتميزت النسخة الحالية من المعرض بمشاركات عالمية وإقليمية واسعة، حيث شهدت نمواً في أعداد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 24%. كما سجلت الشركات الوطنية قفزة مهمة في مشاركاتها لهذا العام، حيث استحوذت على حصة 43% من إجمالي العارضين.

وارتفعت المساحة الكلية لمناطق العروض الداخلية والخارجية والبحرية للدورة الحالية للمعرض لتصل إلى 42 ألف متر مربع وبنسبة نمو وصلت إلى 5%، في حين ارتفع عدد اليخوت والقوارب المشاركة على القناة البحرية بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة مع الدورة السابقة. كما شهدت دورة هذا العام زيادة بنسبة 25% في فعاليات إطلاق المنتجات والابتكارات الجديدة على مستوى المنطقة والعالم. ومن أبرز المشاركات في دورة العام الجاري، كانت شركة سي بابلز الفرنسية للمرة الأولى، حيث استعرضت نماذج مصغرة عن منتجاتها المذهلة، إلى جانب شركة جلاس ديب البولندية، التي سلطت الضوء على أحدث منتجاتها في مجال الترفيه وتقنيات المسح تحت الماء.

كما شاركت شركة انفينسبل بوتس الأميركية الرائدة في مجال قوارب رياضات الصيد. وتميز المعرض هذا العام بعودة مجموعة من أهم الجهات العارضة التي أطلقت منتجات جديدة، من بينها إطلاق محرك ميركوري 600 (12 أسطوانة) من دلما مارين، ومحرك ميركوري ريسينج إيه إم إس 300 آر من شركة اكستريم مارين، وحلول فولفو بينتا وإم تي يو من مجموعة المسعود. وشهدت نسخة العام الجاري عودة اليخت الطائر ذا فويلر بتصميم أنيق مُحدّث، وشاركت الكوس مارين، بأكبر منزل عائم في العالم لتسلط الضوء على أحدث الابتكارات الفاخرة في هذا المجال.