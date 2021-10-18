قفاز ذكي يتيح اللمس عن بعد

قفاز ذكي يتيح اللمس عن بعد

يوسف العربي (دبي) - استعرضت اتصالات في جناحها بمعرض جيتكس جلوبال 2021 الذي بدأ فعالياته أمس، قفازاً متطوراً يمكن ارتداؤه في 5 ثوان يدمج تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ويتيح خاصية اللمس عن بعد. ويتيح القفاز التعرف على شكل الأشياء وملمسها وقساوتها ومقاومتها. ويضم القفاز مغناطيساً خاصاً لكل إصبع موصول بأسلاك بقوة 20 نيوتن لكل إصبع، ليتيح المغناطيس تحريك الأصابع بشكل شبه الطبيعي. كما عرضت اتصالات القفاز الأكثر تطوراً في العالم، والذي يتيح خاصية اللمس ويمنح الجلد شعوراً شبيهاً بملمس الأشياء. ويتيح القفاز المتطور 133 شعوراً لمسياً وحسياً في كل يد ما يمنح شعوراً طبيعياً في الخصائص الحسية واللمسية باليد. ويستخدم القفاز تطبيقات الواقع الافتراضي والروبوتات مع نطاق حركة 30 درجة بدقة عالية دون عوائق في تأخير الحركة.