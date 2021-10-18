771 ألف زائر لإكسبو 2020 منذ انطلاقه

كشفت الإحاطة الإعلامية الصباحية عن ارتفاع عدد زوار إكسبو 2020 دبي إلى 771.4 ألف زائر من حملة التذاكر يمثلون 181 دولة، منهم 100 ألف زاروا الموقع مرتين، و35 ألفاً 3 مرات.

وأكدت الإحاطة الإعلامية أن "100 ألف شخص زاروا المعرض أكثر من 3 مرات، وأن 181 جنسية زارت فعاليات المعرض، ما يعكس أهمية هذا الإقبال الضخم لحضور الفعاليات، خاصة أن عدد الدول المشاركة 191 دولة، بينها دول متعددة لديها حظر على السفر حتى الآن، ويعد ذلك شيئا جيدا جداً.