ارتفاع أسعار النفط يدعم بورصات الخليج

دبي (رويترز)

أنهت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج التعاملات أمس الأحد على صعود مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3 بالمئة مدعوماً بارتفاع بلغ 0.6 بالمئة في شركة اتصالات واثنين بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري. وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إنها تعتزم طرح وحدتها ملتي بلاي، في بورصة أبوظبي الرئيسية هذا العام. وارتفع سهم القابضة 0.2 بالمئة. وصعد مؤشر دبي المالي 0.5 بالمئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة وسهم دبي للاستثمار 1.8 بالمئة.

وبلغ المؤشر السعودي ذروة عدة سنوات مع تخفيف المملكة لقيود فيروس كورونا. فقد قررت السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس اعتباراً من أمس في ضوء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات اليومية مع إحراز تقدم كبير في عمليات التطعيم. كما ألغت المملكة إجراءات التباعد الاجتماعي وستسمح بدخول المصلين إلى الحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية لمن حصلوا على اللقاح المضاد لكوفيد-19. وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع صعود حاد في سهم جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في المملكة، بنسبة 5.8 بالمئة. وتدير الشركة مجموعة شهيرة من الفنادق ومجمعات الإقامة والعقارات التجارية في محيط الحرم المكي. كما ارتفع سهم عملاق النفط أرامكو 0.3 بالمئة مقترباً من قيمة سوقية للشركة تبلغ تريليوني دولار.. كما ارتفع المؤشر القطري 0.8 بالمئة، بقيادة ارتفاع 1.8 بالمئة لسهم بنك قطر الوطني و1.2 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي. وبعد ساعات التداول، أعلن المصرف تحقيق صافي ربح بلغ 2.53 مليار ريال (694.8 مليون دولار) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول فيما شكل زيادة نسبتها 13.9 بالمئة عن ذات الفترة من العام السابق.