مؤشر ثقة المستهلك في دبي عند أعلى مستوى منذ 10 أعوام

دبي (وام)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارة حقق ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ إطلاقه قبل عشرة أعوام. وأوضحت دراسة مؤشر ثقة المستهلك التي يعدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن المؤشر ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2021 نقطتين عن الربع السابق و21 نقطة مقارنةً بالربع المماثل من عام 2020. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك انطباعات المستهلكين الحالية والمستقبلية عن الوضع الاقتصادي وتصورات المستهلك حول فرص العمل والظروف المادية الشخصية ورغبة المستهلك لشراء المنتجات التي يحتاجها ويرغب بشرائها. أظهر المؤشر خلال الربع الثالث من العام الجاري انطباعات إيجابية لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث بلغت نسبة المستهلكين المتفائلين في الحصول على وظيفة 73% مقارنة بــ 46% في الربع الثالث من العام الماضي، وارتفعت نسبة التفاؤل للحصول على وظيفة في الــ12 شهراً المقبل إلى 88% مقارنةً بــ 77% لنفس الربع من عام 2020. وتصدر الأوروبيون والأمريكيون نسبة التفاؤل في الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث بلغت 80% وتصدر الإماراتيون انطباعات الحصول على وظيفة في الــ12 شهرا المقبلة بنسبة تفاؤل بلغت 93%.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: إن دراسة مؤشر ثقة المستهلك أظهرت نتائج غير مسبوقة مما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية، وكيف تعاملت دبي بنجاح لإعادة النشاط الاقتصادي بعد تحديات جائحة كوفيد ـ 19، ويظهر هذا الأمر واضحا بشعور 86% من المستهلكين بأن ظروفهم المادية الشخصية جيدة في الوقت الحالي مقارنة بــ72% من الربع الثالث من عام 2020». وأضاف لوتاه أن 82% من المستهلكين يعتقدون أن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنفاق في الاقتصاد المحلي .