زكي نسيبة: جامعة الإمارات تواكب استراتيجية التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في «أسبوع جيتكس للتقنية» والذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، بعرض أحدث ابتكاراتها التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، من خلال عدة مشاريع طلابية وخدمية قدمتها كلية تقنية المعلومات وقطاع تقنية المعلومات بالجامعة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة على أهمية مشاركة الجامعة في هذا الحدث الهام الذي يُعتبر أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا،

وذكر معاليه أن «حضور جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية) يعتبر فرصة فريدة لاستعراض البنية الرقمية والخدمات الذكية وتقنية المعلومات التي تتمتع بها الجامعة والاطلاع على أحدث التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال لتعزيز مكانة جامعة الإمارات الرائدة في مجال التحول الرقمي».

وأكد معاليه أن «جامعة الإمارات باعتبارها جامعة المستقبل، تواكب استراتيجية دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتعمل على تطوير المواهب الإبداعية والعقول من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والحلول الرقمية».

وتشارك جامعة الإمارات هذا العام بعدة مشاريع رائدة منها «نظام المواعيد الذكي للرعاية الصحية»، وهو تطبيق ذكي لإدارة قوائم الانتظار من شأنه توفير وقت الأشخاص وتقليل الإزعاج والمساهمة في تجنب الازدحام وتحسين الكفاءة في الوصول إلى الخدمات المقدمة، فيمكن للمرضى حجز مواعيدهم أو حجز التذاكر الإلكترونية باستخدام هذا التطبيق.

وتعرض طالبات من كلية تقنية المعلومات: «نظام ذكاء اصطناعي للتباعد الجسدي يستخدم مستشعرات حرارية للحفاظ على خصوصية المستخدم»، وهو تطبيق يقدم حلولا لتسهيل الروتين اليومي، مثل الذهاب إلى المدرس والعمل والسفر، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتباعد الجسدي، والتعامل مع وجود حالات «كوفيد - 19» أو أي وباء آخر.