تعاون بين «دبي للثقافة» و«لتس ورك» لتوفير مساحات إبداعية

دبي (الاتحاد)

توفر هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مع «لتس ورك»، مجموعة من مساحات العمل المرنة لتكون متاحة ضمن شبكة من وجهات مميزة ومختلفة داخل المدينة بأسعار معقولة وامتيازات حصرية، لتكون الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة.

وتوصلت «دبي للثقافة» وشركة «لتس ورك»، المنصة المبتكرة لتقديم حلول عملية لمساحات العمل المشتركة في الدولة، إلى اتفاقية تعاون وشراكة، تهدف من خلالها إلى تزويد المجتمع الإبداعي بدبي بمساحات عمل إبداعية تناسب احتياجاتهم في بيئات عمل بديلة مثلى خارج بيئات العمل التقليدية. وسيعود هذا النوع من المبادرات بالتأثير الإيجابي على القطاع الإبداعي والمجتمع ككل على حد سواء، وتشجيع رواد الأعمال على العيش والعمل في الإمارة. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وقالت هالة بدري مدير عام «دبي للثقافة»: «تنبع هذه الشراكة من تركيزنا في الهيئة على دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى جعل دبي الوجهة الأمثل لجميع فئات المجتمع الإبداعي التي تود اتخاذها الخيار الأول للعيش والعمل، خاصة من يتطلعون إلى إطلاق مشاريعهم الإبداعية. ويسعدنا أن نكون أول هيئة حكومية في المنطقة تعقد اتفاقية تعاون وشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساحات عمل مرنة للمبدعين، وذلك انطلاقاً من إدراكنا لمختلف تفاصيل تأسيس الأعمال الإبداعية، وأهمية تأمين مساحات عمل مرنة ومتنوعة بأسعار معقولة. وفي هذا الصدد، نعمل بالتعاون مع «لتس ورك»، على توفير منظومة متكاملة تساعد المبدع في مرحلة تأسيس عمله الإبداعي، إلى جانب إتاحة أفضل الفرص له للاستفادة من مجموعة خدمات شاملة، تضمن له رحلة سلسة ومبتكرة.