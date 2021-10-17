عائشة إبراهيم المرزوقي لـ «الاتحاد»: 98% نسبة التحول الرقمي للخدمات في أبوظبي

يوسف العربي (أبوظبي)

أكدت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، أن نسبة تبني المتعاملين للخدمات الرقمية في أبوظبي بلغت 94%، مشيرة إلى أن نسبة التحول الرقمي للخدمات بلغت 98% تمهيداً إلى وصولها إلى 100% في مرحلة لاحقة.

وقالت لـ«الاتحاد» خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2021»، إن مفهوم «الحكومة غير المرئية» يمثل مستقبل الخدمات الرقمية في أبوظبي بحيث يتم تقديم الخدمات التي يحتاجها المتعامل من مختلف النقاط بالقطاع الخاص.

وتقوم الفكرة على تقديم خدمات استباقية من أبرز خصائصها استخدام الهوية الرقمية كمتطلب وحيد في إنجاز الخدمات والمعاملات، والاستغناء عن المعاملات الورقية والنقدية.

وأوضحت أنه على سبيل المثال عند شراء المتعامل لسيارة يتم توفير خدمات التأمين والترخيص من نفس النقطة لدى وكالة البيع بهدف أن يتم التعامل مع جهة واحدة، منوهة بأن تلك الخطوة المهمة تسهم في تفرغ الحكومة لتحسين الخدمات وإصدار التشريعات الداعمة.

محاور رئيسة

وقالت المرزوقي: إن الخدمات التي تعرضها حكومة أبوظبي خلال مشاركتها العاشرة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، والبالغ عددها 100 مبادرة رقمية ومشروع مبتكر في مجال التحول الرقمي تكتسب أهمية بالغة حيث تدعم هذه المشاريع 5 محاور رئيسة. وأوضحت أن المحاور الرئيسة التي تدعمها هذه المشاريع هي الحصانة الأمنية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، وخدمات الحكومة الاستباقية، والحكومة المخفية.

ولفتت إلى أن من بين أهم التطبيقات التي يتم عرضها منظومة «تم» والتي تضم أكثر من 700 خدمة حكومية تابعة لأكثر من 30 جهة حكومية والتي تتيح للمتعاملين التقديم على الخدمات من خلال منصة رقمية متكاملة.

وقالت إنه في مجال الأمن السيبراني بلغت هيئة أبوظبي مستوى صفر هجمات إلكترونية خطرة في مختلف المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال في الوقت الراهن.

وتعمل هيئة أبوظبي الرقمية على بناء منظومة الأمن الإلكتروني، والتي تستهدف إيجاد خدمات أمنية استباقية للمخاطر الرقمية، بحيث يتم التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها، من خلال التحديثات المستمرة، وسد الثغرات أمام التطور المتسارع في أنظمة الاختراقات والطرق الاحتيالية الجديدة.

بحيرة البيانات

ونوهت المرزوقي إلى أنه في مجال البيانات تم إطلاق بحيرة البيانات والتي تتيح تبادل البيانات لما يقارب 2500 حزمة بيانات.

وتم إطلاق عدد من حالات الاستخدام التي قامت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لخدمة قطاعات مختلفة في الإمارة، مع حالات إثبات المفاهيم وذلك لتوظيف الذكاء الاصطناعي وإثبات إمكانية إدراج تقنياته في مختلف جوانب الحياة.

ويتم التركيز على جانب مهم وهو (بناء القدرات وصقل المهارات) في هذا المجال الحديث والحيوي، وذلك لرفع قدرات الموظفين في الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي للتعامل مع هذه التقنيات والمنظومة لجني الثمار المطلوبة وفقاً لتوجهات الحكومة.

وقالت إن من ضمن الخدمات التي يتم عرضها «محفظة الخدمات» التي تعد بمثابة لوحة بيانات تتيح للمتعامل استعراض مختلف الوثائق الخاصة به بالإضافة لحالة الطلبات وتلقي الإشعارات في إطار يحفظ خصوصية البيانات للمتعامل.

وأشارت إلى خدمة «سداد أبوظبي» التي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن إطار منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» والتي تتيح للمتعامل استخدام قناة موحدة للسداد.

وحدة متحركة

ونوهت إلى أن من بين أهم المشاريع التي يتم عرضها مركز تم المتنقل الذي يضاف إلى 6 مراكز خدمة تابعة لـ«تم» وتنتقل الوحدة المتحركة حسب الحاجة وطلب الخدمات من خلال التواجد في أماكن التجمعات لتكون قريبة من المتعامل.

وتهدف مبادرة «تم تهتم» التي جاءت مبادرة «الخدمات الحكومية المتنقلة» كجزء منها إلى توفير تجربة خدمة متعاملين استثنائية لسكان ومجتمع إمارة أبوظبي، حيث تعنى مبادرة «تم تهتم» بتوفير الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وكبار المستثمرين، وبحيث يكون بإمكانهم الحصول على الخدمات الحكومية من دون الحاجة للحضور الشخصي للجهات الحكومية أو مراكز خدمة المتعاملين في إمارة أبوظبي.

ولفتت المرزوقي إلى أن هيئة أبوظبي الرقمية تهدف إلى تقليل مراكز الخدمة من خلال تقديم الشرح للمتعامل حول كيفية استخدام الخدمة ما يقلل حاجة المتعامل لمراكز الخدمة.

وحول أهمية الدور الذي اضطلعت به الخدمات الرقمية منذ بداية جائحة «كوفيد ـ 19» قالت إنه تم توفير خدمة المساعد الرقمي لتقديم الدعم مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن الخدمة لاقت استحساناً كبيراً من المتعاملين.

استعرضت حكومة أبوظبي خلال مشاركتها العاشرة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، 100 مبادرة رقمية ومشروع مبتكر في مجال التحول الرقمي، تهدف جميعها إلى خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تحت شعار «حكومة المستقبل».

وتتواجد 31 جهة حكومية وأكاديمية في جناح حكومة أبوظبي، حيث تتزامن مشاركتهم في المعرض مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث يتم الاحتفاء بإنجازات تاريخية لخمسين عاماً مضت من تاريخ الدولة، والإعداد للتحول الفاعل والمستدام للخمسين عاماً القادمة.