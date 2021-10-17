دائرة التعليم تدعم جهود الابتكار والتحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2021، بهدف تسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها القائمة على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتي تدعم جهود الابتكار والتحول الرقمي في القطاع التعليمي في الإمارة.

وقال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة: «تُمثل مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال فرصة مثالية لاستعراض مساعينا المتواصلة لتسخير الحلول التكنولوجية المتقدمة في تعزيز التحوّل والابتكار في مختلف مفاصل القطاع التعليمي. كما تُبرز مشاريعنا التزام الدائرة بتطوير قنوات تقديم الخدمات الرقمية لمختلف المستفيدين، ما ينسجم مع أجندة أبوظبي الرقمية الأوسع وركائزها الأربع والمتمثلة في الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة».

وخلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بين 17-21 أكتوبر الجاري، تستعرض الدائرة فهرس الخدمات.