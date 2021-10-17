«النقل المتكامل» يستعرض أبرز مبادراته في معرض جيتكس

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ضمن جناح حكومة أبوظبي، في معرض «جيتكس للتقنية 2021»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021، وذلك من خلال عرض حزمة من مشروعاته المبتكرة وخدماته التي تواكب التطور التقني الحاصل في قطاع النقل، وتلبي تطلعات المتعاملين والمجتمع وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم، حيث توفر عليهم الوقت والجهد وتسهل حركة تنقلاتهم اليومية وتدعم استدامة التنمية في إمارة أبوظبي.

ومن المشروعات والخدمات التي يعرضها المركز في «جيتكس»، مشروع نظام تخطيط ونمذجة النقل الاستراتيجي لإمارة أبوظبي (STEAM+)، وخدمة «حافلة عند الطلب».