" أڤايا " تطلق خلال "جيتكس" منصة ذكية لدعم استراتيجية توطين الوظائف في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت أڤايا أمس، عن إطلاق منصة ذكية مخصّصة لدعم استراتيجية توطين الوظائف في الإمارات. وتساهم المنصة بتسريع دمج الموظفين الجُدد ضمن هيكل العمل المؤسساتي، وتحسين إنتاجيتهم وقيمة نشاطاتهم المهنية ابتداءً من اليوم الأول لاستلامهم مهامهم الوظيفية.

وقالت الشركة إن إطلاق هذه المنصة الأولى من نوعها في الدولة، يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز توطين الوظائف وتحسين الإنتاجية ودمج الموظفين وتعزيز مهارات وقدرات أبناء الوطن. وستساعد المنصة الذكية المؤسسات الإماراتية على تلبية متطلبات المبدأ الرابع الذي تبنّته القيادة الإماراتية ضمن 10 مبادئ وقواعد، لدعم مسيرة الدولة خلال الأعوام الـ 50 المقبلة. ويتجسّد المبدأ الرابع في محرّكات النمو المستقبلي مثل رأس المال البشري وتطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصّصات والبناء المستمر للمهارات.