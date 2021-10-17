«الصحة» تصدر شهادة الميلاد عبر تطبيق «واتس آب»

دبي (الاتحاد)

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة إصدار شهادات الميلاد عبر تطبيق المحادثة واتساب، بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط، وذلك ضمن حزمة الخدمات التي تستعرضها خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية الذي انطلقت فعاليته أمس. وتعتمد خاصية تحليل البيانات لإنجاز المعاملات على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال «المساعد الافتراضي» الذي يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.