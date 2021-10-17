منطقة عجمان الحرة تطلق «نظام المعلومات الجغرافية»

دبي (وام)

أطلقت منطقة عجمان الحرة «نظام المعلومات الجغرافية» خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» المقام في مركز دبي التجاري العالمي. وتندرج الخطوة في إطار التزام المنطقة الحرة بإدراج برامج نظم المعلومات الجغرافية ضمن منظومة الأعمال والمشاريع والتطبيقات والعمليات التشغيلية سعياً وراء تسهيل رحلة المتعامل وتعزيز مستويات رضا شركاء الأعمال وتحفيزهم على الاستفادة من المزايا التنافسية لإمارة عجمان باعتبارها وجهة رئيسة على خريطة الاستثمار.

وأوضح المهندس علي السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أنّ إطلاق «نظام المعلومات الجغرافية» يمثل خطوة مهمة ومتقدّمة على درب ترجمة تطلعات المنطقة الحرة في توفير أفضل الحلول والنظم لشركائها الاستراتيجيين من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات، معرباً عن سعادته بالكشف عن النظام الجديد خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الذي يعتبر أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مقدّماً منصة استراتيجية مهمة لتسليط الضوء على التقدم اللافت الذي تحققه المنطقة الحرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع وتيرة التحول الذكي.