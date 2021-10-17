وزارة تنمية المجتمع تستعرض إنجازاتها التقنية

دبي (وام)

تستعرض وزارة تنمية المجتمع، خلال مشاركتها في معرض جيتكس بدورته الـ 4، مجموعة من الإنجازات التقنية لفرق عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار توفير مزيد من الخدمات النوعية والاستباقية لجميع فئات الوزارة تجسيداً لرؤية تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق سرعة وصولها إلى جميع فئات المجتمع.

وأكدت موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع التزام الوزارة بتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين في إطار تجسيد المفهوم الواقعي والفعلي لخدمة المجتمع وتحفيز فرق العمل بالوزارة لإنجاز مبادرات وخدمات رقمية جديدة تعزز مسيرة تقدم الوزارة وتميزها بتطوير حلول وخدمات استباقية تصل للمتعاملين، انطلاقاً من مبدأ العمل وفق توجهات الحكومة الرقمية والخدمات الاستباقية تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادة الدولة. وقالت موزة الأكرف السويدي: إن مسيرة تطوير خدمات الوزارة تترجم تطلعات قيادة وحكومة دولة الإمارات على أساس المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الدولة، بما يتيح لجميع فئات المجتمع الحصول على أفضل الخدمات بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أساس رؤية واستراتيجية تطوير الخدمات ينطلق من اعتبار أن جميع فئات المتعاملين مع الوزارة هم فئات ذات أولوية دائماً سواء كانت الأسرة والأطفال والشباب المقبلين على الزواج أو كبار المواطنين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وأصحاب الهمم. وتتضمن مبادرات الوزارة في جيتكس 2021 «منصة جودة الحياة الرقمية» التي تُعد جزءاً من «برنامج جودة الحياة الرقمية» وتسعى لرفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الرقمية و«الإنترنت».

وتشتمل المنصة على محاور عدة، منها: البصمة الإلكترونية، الخصوصية الرقمية، الألعاب الإلكترونية، التنمر الإلكتروني، وغيرها من المحاور، ومنذ إطلاقها مطلع العام الجاري بلغ عدد زيارات المنصة 383.000 زيارة. وتعرف كذلك باختبار قياس الوعي بالأمن السيبراني سواء للكبار أو للأطفال، ويمكن الحصول على الاختبار عن طريق منصة الأمن الإلكتروني في موقع الوزارة وبعد اجتياز الاختبار تقوم الوزارة بإصدار شهادة إلكترونية للمشارك، وتم توظيف تقنية التقنيات الناشئة في الاختبار بحيث تكون الشهادة مصدقة عن طريق تقنية «البلوك تشين».