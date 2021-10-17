مؤسسة الصناعة الأمنية تطلق برنامجين في «جيتكس»

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021، موسوعة «سيرا» وبرنامج اختبار المستشارين الأمنيين «سكيورتي اكس»، وذلك بهدف حرص المؤسسة في استمرار تطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي.

وقال المهندس عارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية، إن موسوعة سيرا إضافة جديدة لقطاع الأمن الخاص بهدف دعم المهندسين والفنيين في مجال تركيب الأنظمة الأمنية، بحيث يتم تخطيط وتنفيذ الأنظمة الأمنية بطريقة محسوبة هندسياً مما يزيد من سرعة إنجاز تنفيذ الأنظمة الأمنية بسلاسة وهذه الموسوعة عبارة عن تطبيق بياني يحتوي على جميع المعادلات الهندسية التي تسهل عمل المهندسين والفنيين في المجال الأمني الخاص. وقال المهندس خالد الحمادي مدير إدارة مركز اعتماد للأنظمة الأمنية، إن برنامج سكيورتي اكس هو برنامج يقوم باختبار المستشارين الأمنيين والمهندسين والفنيين في المجال الأمني والمرخصين من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ويعتبر البرنامج اللبنة الأولى في أتمتة الاختبارات الهندسية دون تدخل بشري.