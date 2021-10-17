«كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها الرقمية

دبي (الاتحاد)

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في الدورة الـ 41 لأسبوع جيتكس للتقنية، باقة من أكبر مشاريعها ومبادراتها الرقمية المبتكرة، ومشاريع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة. ويعقد أسبوع جيتكس للتقنية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تستعرض الهيئة خلال أسبوع جيتكس للتقنية أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية والمبتكرة التي جعلت من الهيئة مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية، لتخطي توقعات المعنيين وتعزيز سعادتهم، علاوة على دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وتستقي الهيئة رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم. وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة للهيئة والتي تعد جزءاً من خارطة التحول الرقمي في حصد الهيئة لجوائز محلية وعالمية مرموقة».