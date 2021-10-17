ورشة حكومة دبي.. تقليل العمليات الورقية

دبي (وام)

أكد فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي سعي الورشة من خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس 2021 لعرض كل ما هو جديد في مجال التقنية وتعريف الجمهور بالتقدم الحاصل على صعيد تقديم تجربة سهلة وسلسة لجميع المتعاملين. وقال الرئيسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أمس: «نحن في أسبوع جيتكس 2021 نستعرض أحدث خدماتنا ومبادراتنا الجديدة مع التعريف بحلولها المتقدمة الهادفة إلى تعزيز تجربة المتعاملين والارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً». ونوه بأن محفظة الخدمات المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» تشمل التطبيق الذكي ونظام الذكاء المؤسسي ونظام إدارة أسطول المركبات ونظام مؤشر قياس سعادة الموظفين إلى جانب الحلول الداعمة لـ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» التي تمهد الطريق أمام تبني ممارسات أكثر استدامة للحفاظ على البيئة وبناء مستقبل آمن للجميع. وأشار المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي إلى أن هناك خطة واضحة لحكومة دبي بأن تكون حكومة بلا أوراق، وهي استراتيجية تعتمد على تقليل العمليات الورقية والمحافظة على البيئة.