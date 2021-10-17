سيارة ذاتية القيادة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والبرمجة التكيفية

يوسف العربي (دبي)

في إطار استعراضها لنماذج النقل المدني الذكية ذات الطرازات المختلفة استعرضت اتصالات في جناحها بمعرض جيتكس جلوبال 2021 سيارة مرسيدس بنز EQS، باعتبارها أول سيارة كهربائية من الطراز الفاخر تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والبرمجة التكيفية.

ويوفر هذا النوع من البرمجة تصميم أنظمة الصوت وتجربتها والتحكم بجودة الهواء والتوجيه من المحور الخلفي مع إضاءة داخلية نشطة، كما تم عرض سيارة مرسيدس بنز VISION AVTR ذاتية القيادة الخالية من الانبعاثات، والتي تضم تكنولوجيا البطارية العضوية ذات شحن سريع للغاية وكفاءة عالية و مصنوعة من مواد مستدامة وتستجيب السيارة من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي لحركة يد السائق وملامحه وعلى صعيد أنظمة ونماذج الطيران تم استعراض طائرة Airspeeder وهي طائرة درون ذاتية القيادة بمواصفات خاصة بالسباقات، وهي أيضاً سيارة طائرة ذات قدرات عالية ستغير مستقبل التنقل وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 160 كم/بالساعة، مع تسارع التسارع من 0 إلى 100 في 2.6 ثانية وتتمتع بطاقة الطاقة 400 كيلو واط - 450 حصانا.

وتعتبر هذه الطائرة سيارة طائرة بإقلاع وهبوط عمودي كهربائي بالكامل.