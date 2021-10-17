جمارك دبي تطلق «آي بوكس» لحفظ الشحنات الثمينة

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمارك دبي خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس للتقنية مبادرة «آي بوكس» الصندوق الذكي لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبة المسافرين القادمين(ترانزيت) الراغبين في إبقائها بمركز جمارك المطار عند الوصول، دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإعادة استلامها عبر خدمة التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة.

وتشارك جمارك دبي في معرض جيتكس بـ 8 مبادرات ذكية تحت شعار « «تجارة رقمية آمنة ومستدامة» والذي يعكس أهداف خطة الدائرة 2021-2026 نحو ريادة الجمارك المستدامة، وتقديم خدمات تخصصية استباقية بالاعتماد على الأنظمة المتطورة لتقنية المعلومات بما يوفر تجربة استثنائية للعملاء والمسافرين.

وتهدف مبادرة الصناديق الذكية « I Box» إلى تسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة في المطار، حيث قلصت هذه المبادرة المتطورة إجراء تسليم المواد الثمينة من 30 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط بالاعتماد على تقنية مسح QR Code ومن ثم استعمال الرمز المرسل على هاتف المسافر لفتح الصندوق ودفع رسوم التخزين إلكترونياً دون استعمال أي أوراق، وتتمتع هذه الصناديق المضادة للحريق بأنظمة أمنية وذكية فائقة كما تتميز بسهولة نقلها من موقع إلى آخر بمبنى المطار.

وأكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشاريع مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات.