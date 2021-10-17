«الصناعة» تطلع شركات فرنسية على بيئة الأعمال بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مجموعة شركات فرنسية ناشئة، ضمن لقاء تعريفي ببيئة الأعمال في دولة الإمارات، والفرص الاستثمارية المهمة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبحضور نخبة من أبرز الشركات الصناعية الإماراتية، وممثلين من مؤسسات للتمويل وحاضنات أعمال في الدولة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإماراتية والأجنبية العاملة في القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار.

وشمل اللقاء التعريفي 11 شركة فرنسية ناشئة، وجرى بالتعاون مع «بيزنس فرانس»، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، وبحضور ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي، وشمل تعريف الشركات الفرنسية على بيئة الأعمال في الإمارات، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة من حيث تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اللقاء يأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير منصات فاعلة لدعم نمو وازدهار المشاريع الجديدة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

.إلى ذلك، قدمت ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي مقدمة عامة حول بيئة الأعمال الصناعية في فرنسا. تبعه عرض تعريفي قدمه ممثلو الشركات الفرنسية عن الأعمال والأنشطة والفرص الاستثمارية المتوفرة، بحضور شركاء الوزارة من الجهات الحكومية والخاصة.

وجمع هذا اللقاء التعريفي شركات رائدة وحاضنات ومسرعات أعمال وجهات تمويلية مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ووزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، وMEVP وموانئ دبي العالمية، وواحة دبي للسيليكون، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ومجموعة إيدج، إلى جانب مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال وIn5 التابعة لتيكوم، وكلاهما من أكبر حاضنات الأعمال للشركات الناشئة في الدولة، فضلاً عن ممثلي الشركات الفرنسية.