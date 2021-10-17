«بنك المارية المحلي» يفتتح مركز الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك المارية المحلي عن افتتاح مركز الابتكار في مقر

البنك الرئيس الذي يقع في قلب العاصمة أبوظبي والواقع على شارع الشيخ شخبوط بن سلطان مقابل نادي أبوظبي الرياضي.

أنجز مركز الابتكار الذي تم افتتاحه للجمهور عدداً من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي كان أساسها الاقتراحات والأفكار المستلمة من عملائنا والتي أثبتت تميزها بشكل كبير، حيث أتت من نبض الجمهور وحاجتهم لخدمات مصرفية رقمية مبتكرة. على سبيل المثال لا للحصر: الربط بين تطبيق البنك والهوية الرقمية في عملية فتح الحساب بخطوات سهلة بأقل من خمس دقائق من دون الحاجة لأي مستندات.

وقال نعمان عزيز، رئيس التخطيط الاستراتيجي «يعد مركز الابتكار هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يعمل كنواة لتطوير تطبيقنا المصرفي بطريقة تدمج أحدث التقنيات التكنولوجية مع ما يحتاجونه العملاء من الأفراد والشركات. وقد وضعنا خطة إستراتيجية ليرقى ما يقدمه بنك المارية إلى أعلى مستويات إرضاء الجمهور».