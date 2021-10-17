تكريم مرافق «ميرال» الترفيهية في جوائز السفر العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال» أمس عن تكريمها في «جوائز السفر العالمية 2021» بحصول جزيرة ياس ومدنها ومرافقها الترفيهية على سبع جوائز ضمن عدة فئات. وتأكيداً على مكانتها كوجهة رائدة في قطاع الترفيه والاستجمام العالمي، وللعام الثالث على التوالي، حصلت جزيرة ياس على جائزة «مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام 2021».

كما تم تكريم العديد من المدن والمرافق الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس، من بينها مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، التي حصلت على جائزة «المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2021»، والتي تحتضن العديد من المناطق الترفيهية المخصصة للعائلات والأفعوانيات الحائزة على جوائز. ومرة أخرى، حصلت «ياس ووتروورلد» مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص وصيد اللؤلؤ، بجائزة «مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط 2021». في حين تم تكريم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم على جائزة «الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2021» وذلك للعام الثالث على التوالي. كما حصلت مرة أخرى تجربة «كلايم أبوظبي» - التي حطمت العديد من الأرقام القياسية عبر أكبر غرفة طيران داخلية في العالم وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة - على جائزة «وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2021».

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «يعد عام 2021 محطة فارقة ومناسبة مهمة في تاريخ ومسيرة اتحادنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات وكذلك افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي يقدم للدولة فرصة للترحيب بالمزيد من الزوار من حول العالم. ونحن فخورون بحصول مرافقنا ومدننا وتجاربنا في»جزيرة ياس«، التي تستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم على هذه الجوائز المرموقة. وسنواصل تقديم تجارب لا تُنسى لزوارنا عبر جميع المرافق الترفيهية في جزيرة ياس، بما يعزز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال».